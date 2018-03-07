Исторически сложилось так, что люди чаще выбирали для жизни удобные места с благоприятными условиями, селились вдоль берегов рек, озер и морей или в плодородных долинах. Но порой наши предки забирались в такие дебри, где не то что трудиться — выживать сложно. Например, высоко в горы.

Любопытно, что страны, в которых находятся самые высокогорные населенные пункты мира, отнюдь не северные: спустись на несколько километров — будет и тепло, и вода, и мягкая почва. Но что-то заставляло местных, коренных жителей держаться ближе к заснеженным вершинам и проводить большую часть жизни в изоляции. Читайте исследование издания «Вокруг света».

Ла-Ринконада, Перу

Абсолютный рекордсмен нашей подборки — это постоянное поселение, расположенное на высоте 5100 метров! Большинству людей на такой отметке тяжело даже дышать без специальной экипировки, а местные не только строят здесь дома из подручных материалов, но еще и занимаются тяжелым физическим трудом — добывают золото.

Когда-то на месте Ла-Ринконады был шахтерский кемпинг, но из него быстро вырос целый город со всей инфраструктурой вплоть до небольшого стадиона. Правда, нормальных дорог здесь по-прежнемунет, как нет и канализации и водопровода. Сейчас в поселке живут порядка 50 тыс. человек, но их количество постоянно увеличивается. Погода в Ла-Ринконаде — как где-нибудь в Гренландии, хотя до экватора отсюда всего 14 градусов широты. Средняя годовая температура — плюс 1,2 °C, а большую часть времени тут стоят морозы и дуют пронизывающие ветра.

Экология Ла-Ринконады оставляет желать лучшего: золото из горных пород извлекают при помощи ртути, поэтому и почва, и воздух, и вода здесь изрядно загрязнены токсичными отходами. Помимо этого, почти все местные шахты нелегальные, но администрации в городе нет, и за соблюдением законов никто не следит. Золото отправляется на черный рынок по смехотворной цене. Так что, несмотря на то что запасы драгоценного металла в здешних горных породах уже порядком истощены, искатели все равно стекаются сюда, чтобы попытать счастья.

Эль-Альто, Боливия

Название этого города в переводе с испанского означает «высота», и это самый высокий мегаполис мира, население которого к тому же постоянно увеличивается. Сейчас в Эль-Альто живет более миллиона человек. Некогда город был районом боливийской столицы Ла-Пас, но потом приобрел статус самостоятельного поселения.

Именно здесь находится главный международный аэропорт Боливии (одноименный Эль-Альто) — по совместительству самая высокогорная воздушная гавань в мире, взлетно-посадочные полосы которой располагаются на отметке 4061 метр над уровнем моря.

Когда у приземлившегося здесь самолета открывается дверь, пассажиры могут физически ощутить резкую перемену давления. В самое теплое время года температура воздуха в Эль-Альто редко превышает +14–15 °C.

Ла-Пас, Боливия

Неподалеку от Эль-Альто, на высоте 3600 метров, находится самая высокогорная «столица» на планете — Ла-Пас. Да, хотя номинальной столицей Боливии все-таки является Сукре, большая часть госучреждений, включая резиденцию президента, а также ключевые предприятия находятся именно в Ла-Пасе.

Помимо этого, тут расположены самые высокогорные в мире спортивные площадки — поле для гольфа и футбольный стадион имени Рафаэля Мендоса Кастельона, который сертифицирован по всем правилам ФИФА. Впрочем, согласно тем же правилам, организация официальных матчей на площадках, расположенных выше 2500 метров над уровнем моря, запрещена из-за возможных проблем со здоровьем у футболистов. Для стадиона в Ла-Пасе сделано исключение.

Лхаса, Тибет

В переводе с тибетского слово «лхаса» означает «место богов». Город расположен в небольшой долине в окружении гималайских гор-пятитысячников на высоте 3650 метров.

Лхаса — бывшая столица независимого Тибетского государства, некогда здесь располагалась резиденция далай-ламы, впоследствии перенесенная на территорию Индии. Город находится под защитой ЮНЕСКО, так как здесь сосредоточено большое количество достопримечательностей: древний дворец Потала, храм Джоканг, дворцовый комплекс Норбулингка и так далее.

В 2006-м году в регионе открылась новая железнодорожная ветка, Лхаса стала крупнейшей ее станцией. Отсюда идут поезда в Пекин, Гуанчжоу и другие китайские города. Перепад высот ощутим, поэтому в вагонах предусмотрены кислородные маски.

Намче-Базар, Непал

Поселок Намче-Базар расположен на высоте немногим более 3400 метров и хорошо известен в среде альпинистов, потому что это одна из популярных точек старта для тех, кто намеревается совершить восхождение на Эверест.

В населенном много отелей, кафе, магазинов. Впрочем, хотя туризм — чрезвычайно выгодная сфера деятельности, не все местные этому рады, многие даже протестуют против превращения Намче-Базарав туристическую Мекку. Тем не менее в поселке имеется даже вертолетная база, предлагающая дорогостоящие экскурсии и используемая и для спасения застрявших в горах альпинистов.

Намче-Базар также известен фешенебельным отелем «Эверест-Вью», который располагается на высоте 3800 метров. Для роскошного отдыха и богатых туристов здесь предусмотрено все, включая панорамный купол и дополнительное кислородное снабжение номеров.

Потоси, Боливия

Как вы уже поняли, в Боливии городов-рекордсменов по высоте больше всего. Один из них называется Потоси, и расположен он на высоте 4090 метров над уровнем моря. Потоси четыре столетия был самым крупным и богатым городом чуть ли не во всей Америке, сейчас же здесь живет менее 200 тысяч человек.

Своей популярностью и бурным ростом город обязан некогда богатым месторождениям серебра. Так, гора Серро-Рико-де-Потоси, у подножия которой расположился населенный пункт, по словам местных жителей, почти целиком состоит из серебряной руды. Впрочем, большую часть местного серебра давно вывезли испанские завоеватели, и уже после 1800 года, когда запасы благородного металла стали иссякать, началось экономическое угасание Потоси.

Сегодня куда больше прибыли городу приносит туризм — путешественники здесь не переводятся, тем более что до Потоси несложно добраться. Серебро тут разрабатывают и поныне, но условия труда тяжелые, средств защиты никаких, а потому век местных горняков, увы, недолог.

Мургаб, Таджикистан

Этот поселок в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана — самый высокий населенный пункт на постсоветском пространстве. Находится Мургаб на Памире, на высоте более 3600 метров. Погода здесь переменчива: ледяной ветер и морозы до –50 °C зимой, но летом бывает и жара.

В поселке, несмотря на изолированность, постоянно проживает несколько тысяч человек — примерно поровну таджиков и киргизов (до границы с Киргизией отсюда совсем недалеко). Между собой они общаются на русском.

Также в Мургабе есть школа, базар, бани, туристические базы и гостевые дома. Застройка малоэтажная — частный сектор, двух-, реже трехэтажные здания. Сюда невозможно добраться общественным транспортом — только попутными внедорожниками из Душанбе или Хорога. Зимой поселок оказывается практически отрезанным от внешнего мира, и здесь легко можно застрять на несколько недель.