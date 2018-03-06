Если Азербайджан не купит оружие у России, то купит у другого государства. Об этом во время телемоста Москва –Ереван – Астана – Бишкек – Минск на тему «Основные угрозы военной безопасности для государств-членов ОДКБ» заявил 6 марта начальник объединённого штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Приобретение Азербайджаном российского вооружения он сравнил с походом по магазинам. «Вы идете в магазин, у вас в кармане есть деньги, а в душе – стремление что-то купить. Но если вас не устроит что-то в этом отделе или бутике, то вы, уже твердо настроенные, купите что хотели в соседнем. То же касается и вооружения», — пояснил Сидоров.

При этом генерал-полковник добавил, что руководство Российской Федерации принимает эти решения обдуманно и с определенным расчетом, отметив, что намеченные цели в любом случае будут реализованы, призвав армянскую сторону не воспринимать данные действия Кремля столь болезненно. «Вопрос конечно очень тонкий. Я понимаю, что есть болезненная реакция в Армении, но нужно понимать и то, что поставленная цель в этом вопросе все равно будет реализована», — сказал начальник объединённого штаба ОДКБ.

Вместе с тем он напомнил, что российская сторона не забывает и об Армении, оказывая активную поддержку в вопросе перевооружения.