Губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе в корреспондентом «Москва-Баку» рассказал о взаимоотношениях Подмосковья с Азербайджаном.

-У нас хорошо складываются отношения со всеми братскими странами, Азербайджаном в том числе. В разных муниципалитетах Московской области я встречаюсь с представителями диаспор, которые занимаются бизнесом. Вы знаете, у нас в стране, и в Московской области в частности, нет никакого разделения между народами, нет напряжения. Я этого никогда не чувствовал. Все взаимодействуют друг с другом.

С Азербайджаном мы очень дружны. Не так давно я посетил Азербайджанскую Республику с частной поездкой, приезжал изучать опыт ведения сельского хозяйства. Азербайджан – мощная агродержава. Много азербайджанской продукции поставляется в том числе в столичный регион России. Задача Московской области – также развивать это направление. В Подмосковье мы выращиваем овощную продукцию – огурцы, помидоры, и азербайджанские коллеги также в этот бизнес вовлечены. Они его не пропускают, не остаются в стороне, потому что исконно знают, чувствуют это направление, можно сказать, на кончиках пальцев.

И в России, и в Азербайджане важно, чтобы каждый инвестор – будь он отечественный, или зарубежный, чувствовал себя комфортно, защищенно. Это наша главная, стратегическая задача.

Также во время своей поездки в Азербайджана я изучал опыт благоустройства Баку — cмотрел, как устроена азербайджанская столица. Разговаривал на улицах с людьми, спрашивал, что их в городе привлекает. Был в Старом городе, на великолепной набережной. Эти части азербайджанской столицы, конечно, роскошные. Мы тоже идем по пути благоустройства Подмосковья. И думаю, что могли бы воспользоваться хорошим опытом Баку в этом направлении. Тем более, что президент России Владимир Владимирович Путин на послании Федеральному Собранию особо отметил необходимость благоустройства городов, общественных пространств в них. Должны быть благоустроены набережные, парки, скверы, стать комфортными для отдыха, прогулок, занятий спортом.

Также как для Подмосковья, так и для Баку и Азербайджана в целом актуальна тема защиты экологии. Эта тема действительно очень чувствительная и мы работаем над ней.