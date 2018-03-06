В Азербайджане в связи с президентскими выборами, которые состоятся 11 апреля, создан независимый медиацентр.

Как передает Тренд, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сказал ее председатель Мазахир Панахов.

Панахов сказал, что подготовительные работы в независимом медиацентре завершены и завтра состоится его открытие. По словам председателя ЦИК, любое заинтересованное лицо, кандидат на президентских выборах, его полномочный представитель могут провести пресс-конференцию в медиацентре и воспользоваться другими его возможностями.

Председатель ЦИК призвал СМИ подробно освещать процессы, связанные с выборами.

«Общество недостаточно информируется о проверке подписных листов в связи с выборами. Недостаточно говорить об этом на заседании, об этом обществу должна сообщать пресса», — сказал Панахов.