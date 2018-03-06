В Азербайджане ждут наступления Новруза. Подготовка к празднику весны начинается заранее. Верующие проводят четыре особенных вторника, которые посвящены разным стихиям. На каждый день – свои обычаи и обряды. Сегодняшний посвящен огню, передает корреспондент «МИР 24» Рамиля Тагиева.

Атешгях (в переводе – «храм огня») – один из самых известных в Азербайджане. В этот вторник здесь особенно многолюдно.

Люди верят, что если трижды обойти храм, можно избавиться от всех бед, а загаданное на последнем круге желание обязательно сбудется.

«В прошлом году моя сестра загадала желание, и оно сбылось. Вот и я решила попробовать», – говорит жительница Баку Сона Мамедова.

Хотя до Новруза еще две недели, уже работают ярмарки. Чаще всего спрашивают главный атрибут праздника – проросшие зерна. Молодая зелень на столе считается предвестником весны.

«Каждый год мы сами выращивали семена дома. В этом году я решила купить», – говорит жительница Баку Венера Аллахвердиева.

Завершают огненный вторник у костра. Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо три раза перепрыгнуть через пламя, произнося «магические» слова: «Пусть мои беды сгорят в этом огне».

До наступления Новруза верующие встретят еще два вторника – ветра и земли.