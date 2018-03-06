В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 7 марта 2018 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнен Йович и Мартин Шустер, сообщает сайт МО АР.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.