Сотрудники Государственной пограничной службы продолжают принимать меры по нахождению лиц, находящихся в розыске за совершение преступления.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГПС, 5 марта 2018 года на погранично-пропускном пункте «Шыхлы» сотрудниками Государственной пограничной службы при попытке перейти из Азербайджана в Грузию был задержан гражданин России Мамедов Интигам Новруз оглу (11.11.1983 г.р.), который объявлен в розыск по подозрению в совершении убийства в 2017 году. Он был передан отделу полиции МВД Товузского района.