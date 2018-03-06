Азербайджан в 2018 году наладит производство новой снайперской винтовки, ручного пулемета особого назначения и автоматической пушки, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В 2018 году станет возможным производство новой продукции военного назначения. Планируется налаживание производства новой снайперской винтовки калибром 12,7 мм, ручного пулемета особого назначения и автоматической пушки»,- отмечается в отчете правительства Азербайджана по итогам 2017 года.

Кроме того, предприятия оборонпрома Азербайджана также наладят выпуск патрульного автомобиля.

Наряду с этим, в 2018 году планируется начать производство патронов различного калибра, четырех видов боевого заряда для гранатометов, взрывателей для боеприпасов, стволов различного калибра, корпусов и гильз для снарядов артиллерийских и танковых пушек.