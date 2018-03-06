В Баку накануне приехала бывшая жительница столицы, армянка по национальности Ирина Берчиян. Она, как и другие бакинские армяне, смогла посетить столицу Азербайджана спустя 30 лет при посредничестве Гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном, о которой узнала от мужа — азербайджанца по национальности, передает телеканал CBC.

Город, где она родилась и выросла, Ирина покинула из-за территориальных претензий армянских сепаратистов к Азербайджану, в результате чего сегодня 20% азербайджанских земель — Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов находятся под оккупацией армянских вооруженных сил. Спустя 30 лет армянка Ирина Берчиян вместе с мужем-азербайджанцем прогуливается по Баку — городу, который она однажды решила покинуть. В конце 80-х годов вместе с семьей она переехала в Россию. Хотя и признает: особых причин на то не было.