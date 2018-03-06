Северная Корея открыта к переговорам с США по денуклеаризации и улучшению отношений, заявил начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, передает Reuters.

По словам Ёна, представители КНДР дали ясно понять, что Пхеньян не видит необходимости в сохранении ядерного оружия, если стране перестанут угрожать и она получит надежные гарантии безопасности, передает Associated Press.

Ён выступил с таким заявлением через несколько часов после возвращения южнокорейской делегации, которую он возглавлял, из Северной Кореи. Там они участвовали в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает РБК, по словам Ёна, стороны договорились провести очередной саммит в апреле в деревне Пханмунджом, в рамках которого планируется встреча президента Южной Кореи Мун Чже Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Для консультаций и сокращения военного напряжения» стороны условились согласились провести первые телефонные переговоры своих стран «до третьего корейского саммита», добавил Ён.