Цель нововведения — сокращение количества одиноких незамужних женщин в стране.

Высокая стоимость жилья останавливает мужчину от того, чтобы иметь более одной жены

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов нашло способ сократить количество одиноких женщин в стране – для этого мужчинам начнут выплачивать пособие на вторую супругу. Об этом сообщает khaleejtimes.com.

Министр развития инфраструктуры ОАЭ Абдулла Бельхайф Аль Нуайми объяснил, что такое решение было принято для урегулирования проблемы снижения социального статуса, поскольку именно высокая стоимость жилья останавливает мужчину от того, чтобы иметь более одной жены. В результате правительство приняло решение выплачивать мужчинам пособие на вторую жену, такие же как и за первую, так как обеим женщинам нужны одинаковые жилищные условия.

«Министерство должно упростить для мужчины принятие решения о вступлении в брак со второй женщиной, предоставив ему возможности для расширения жилья. Помимо этого такой шаг позволит решить и проблему одиноких женщин», – отметил член Национального совета Хамад Аль Рахуми.

Министр развития инфраструктуры поведал, что сначала было предложено выделять для второй жены отдельную пристройку к главному дому первой жены, которая будет служить для нее жильем. Но позже чиновники такую идею отвергли как несправедливую по отношению ко второй жене. «Было бы неразумно предоставить второй жене дом хуже, чем первой», – объяснил он.