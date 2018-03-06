Учёные обнаружили город, где запретили умирать. В 1998 году были найдены останки переселенцев, которые указывали на следы наличия испанского гриппа.

От этой болезни из жизни ушло по меньшей мере 100 миллионов человек. В пределах города Лонгйир кроме этого есть и иные ограничения. Здесь запрещено заводить кошек, а алкогольные напитки продают согласно норме для одного человека, сообщают ИноСМИ.

Норвежский населённый пункт является уникальным во всём. Тут работают как шахтёры, так и учёные. Самое интересное это то, что здесь нельзя умирать. Обычная смерть или гибель в ходе какой-либо трагедии является незаконной. Для того чтобы умереть, человек должен покинуть полярный архипелаг Шпицберн и уже за его пределами сделать всё нужное для своей смерти.