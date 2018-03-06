Нагорный Карабах не является государством-членом ОДКБ, и военной поддержки со стороны Организации оказываться не будет. Об этом во время телемоста Москва –Ереван – Астана – Бишкек – Минск на тему «Основные угрозы военной безопасности для государств-членов ОДКБ» заявил 6 марта начальник объединённого штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров. Его слова приводит портал News.am.

Он отметил, что все соглашения ОДКБ подписывала конкретно с Арменией, и, соответственно, перед Ереваном у нее есть определенные обязательства. «Граждане Армении должны быть уверены в том, что в случае необходимости ОДКБ не оставит их в беде», — подчеркнул Сидоров.

При этом генерал-полковник добавил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном довольно напряженная, однако не на столько, чтобы две страны стали «отнимать друг у друга столицы», напомнив, что когда-то две республики, их народы были членами одной большой советской семьи, живя в мире и взаимном уважении.

Сидоров обратил внимание на тот факт, что ОДКБ не имеет полномочий вмешиваться в тот или иной конфликт, в котором принимает участие какая-либо страна, являющаяся членом Организации, без соответствующей просьбы об оказании поддержки, в то время, как в Североатлантическом альянсе страны-члены оказывают поддержку, не дожидаясь просьбы о помощи. Это, на его взгляд, не совсем корректно и ущемляет суверенитет стран-членов НАТО.

Вместе с тем, по его мнению, на Кавказе сохраняются существенные проблемы для стран-членов ОДКБ в плане военной безопасности.

Они, по словам генерал-полковника, прежде всего, обусловлены замороженными конфликтами, а также стремлением США и западных стран укрепить свое влияние в данном регионе. «Они хотят установить контроль над сырьевыми ресурсами Каспия и Закавказья. Периодическая эскалация напряженности характеризует обстановку в Нагорном Карабахе», — добавил Сидоров.

Однако, как отметил начальник объединённого штаба ОДКБ, благодаря усилиям посредников удалось несколько снизить конфронтационный потенциал и наметить пути по подготовке нового комплексного плана урегулирования данного кризиса. По его словам, крайне негативное воздействие на ситуацию в регионе Кавказа и других регионах коллективной безопасности оказывает, мягко говоря, сложная обстановка на Ближнем Востоке.