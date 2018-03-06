Турция не откажется от сделки по закупке зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» у РФ несмотря на возможные санкции со стороны США.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник президент республики Тайип Эрдоган.

«Вы ничего не говорили в адрес Греции (по закупке систем С-300 у РФ — прим.), говорили, что не позволите Турции приобрести С-400, называли соглашение с Россией ошибкой. Вы также говорили, что можете ввести санкции. Мы не собираемся перед вами отчитываться. Мы без каких-либо уступок пойдем по правильному пути для достижения собственных целей», — приводит его слова телеканал «Хабер тюрк».

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Этот документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из «оборонного и разведывательного секторов».