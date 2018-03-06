Концерн «Калашников» продемонстрировал работу новых военных роботов в связке с пехотным подразделением и уничтожение цели в укрытии, передает РБК.

«Были протестированы боевые автоматизированные модули «Соратник» и «Нахлебник», дистанционно-управляемая переносная платформа (ППДУ), багги «Росомаха», мотоциклы сил специального назначения и пистолеты-пулеметы «Витязь», — говорится в сообщении концерна.

В компании отмечают, что испытания техники и оружия проводили на подмосковном полигоне при сильном морозе. Тестировался также многослойный комплект военной одежды «Группы 99» и новейшее снаряжение.

Ранее в Главном управлении научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны сообщали, что российская армия примет на вооружение боевых роботов.

Как заявил начальник управлений инновационных исследований ГУНИД Минобороны РФ полковник Олег Помазуев, в войска поступит роботехнический комплекс «Нерехта».

В декабре прошлого года «Нерехта» прошла испытания в зимних условиях в 467-м межвидовом окружном учебном центре Западного военного округа. По данным Минобороны, целью испытаний было определить «место боевого робота в структуре подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового боя».

В том же месяце командованию Сухопутных войск РФ продемонстрировали многофункциональный робототехнический комплекс для решения задач обеспечения боевых действий сухопутных войск «Кунгас».

Российские военные также испытывают боевого робота «Уран-9». Весной 2017 года телеканал «Звезда» сообщил, что испытания находятся на завершающей стадии.

«Соратник» может использоваться в качестве машины для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых. При весе до 7 тонн он может развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км. Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения, в частности, пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет. Робот «Нахлебник» является уменьшенной копией «Соратника» и вооружен четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ-7,62.