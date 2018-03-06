5 марта в Сумгайыте произошел несчастный случай, в результате которого погибла семья вынужденных переселенцев из Физулинского района. Трупов было 6, самой младшей представительнице семьи было всего 6 лет.

Новость о трагедии моментально облетела все СМИ, масштабно распространялась и широко обсуждалась на форумах и в социальных сетях. И естественно, не могла остаться незамеченной в верхах. В связи с трагедией (и суммируя последние участившиеся случаи отравления угарным газом) депутаты Милли Меджлиса предложили, чтобы ПО «Азеригаз» устанавливал наряду со счетчиками также датчики угарного газа.

Но, тем не менее, Кабмин счел данное предложение невозможным.

В ответе правительства говорится, что работы по газификации, проводимые за счет госсредств или за счет средств SOCAR, ограничиваются только проведением газовой линии в квартиру и установкой счетчика.

«Согласно существующему законодательству, реконструкция газораспределительной сети, подключение газовых приборов, а также установка датчиков производится имеющим соответствующую лицензию подрядчиком по заказу потребителя за его счет», — отметил Кабмин.

Согласитесь, что редко из стен ММ поступают дельные и полезные предложения, и вот надо же! Не успела нужная и правильная инициатива в депутатском мозге родиться, как тут же была задавлена на корню намеками Кабмина на то, что, дескать «не обязаны», «законодательство не предусматривает».

Снова банальная ситуация «Мухи отдельно, котлеты отдельно», иначе не скажешь. Во всех СМИ публикуются страшная статистика погибших и пострадавших от угарного газа, причем, положение становится все серьезнее, а законодательством, видите ли, «не предусмотрено». Ну, а почему бы не пересмотреть закон, не согласовать с СОКАРом, в конце концов? Ведь можно же принять правильное решение в пользу граждан, подумать, взвесить все, а не отказываться, ссылаясь на «законодательство». Опять же, положительные бонусы в глазах общественности заработали бы. Но нет. Предложение депутатов даже не обсуждалось.

Хотя, с другой стороны, наверняка были бы проколы. К примеру, существует разная ценовая градация (согласно качеству) датчиков-определителей угарного газа. Есть дешевая китайская продукция, от которой толку не будет, а есть подороже. И вполне вероятно, что накладные выписывали на один товар, а приобретался бы совсем другой. Кроме того, нечистоплотные чиновники наверняка требовали бы с населения мзды за «услугу» — как в случаях с установкой газовых и водяных счетчиков. Все это мы уже проходили, а потому к «бесплатным» инициативам относимся довольно подозрительно.

Тем не менее, проблему с угарным газом нужно однозначно и незамедлительно решать. В других странах, к примеру, в Прибалтике, государство пошло навстречу гражданам, и после того, как угарный газ убил несколько детей, устанавливать датчики решило само государство, и за свой счет, естественно.

В Белоруссии же решили несколько иначе: со своей стороны государство начало ликвидацию вытяжек, а датчики предложило народу оплачивать и устанавливать за свой счет.

В России так же подумывают об установке датчиков, но пока что неизвестно – за счет государства или же за счет граждан. У нас же в стране этот вопрос ДАЖЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ.

Но, тем не менее, даже если государство не может (или не хочет) решить проблему смертности от угарного газа путем установки датчиков-определителей, то могло бы оказать помощь с другой стороны. К примеру, установить строгий контроль на рынке сбыта и не допускать к продаже приборы (кухонные плиты, нагревательные и водонагревательные приборы) низкого качества. Рынок наводнен иранским и китайским дешевым ширпотребом, несоответствующем никаким стандартам. Как эти товары ввозятся в страну? Кто выдаёт сертификат соответствия? Чем и где тестируется товар при выдаче сертификата? Все это остается тайной «за семью печатями».

Согласитесь, что если все приборы будут качественными, если газ будет должной очистки и подача его будет осуществляться без перебоев, никаких эксцессов и нечастных случаев не будет. А пока что придется нам, гражданам страны, находить возможность самим приобретать желаемые аппараты, которые помогут спасти жизнь.

И напоследок хочется отметить странность подхода правительства к здоровью граждан. Оказывается курить – это вредно, с этим надо бороться. И борются! Повсеместно – во всех объектах общепита – запретили курить, нарушителей штрафуют: закурил в неположенном месте – плати 30 манатов, а если владелец кафе или ресторана нарушил запрет – выкладывай 5000 манатов. Зато угарный газ, убивающий ежедневно десятки граждан по стране – это, как выясняется, вовсе не проблема. Справляйтесь сами, государство тут ни при чем.

Яна Мадатова

Minval.az