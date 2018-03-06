Милли Меджлис на сегодняшнем заседании принял законопроект об амнистии обязательного государственного соцстрахования.

Как передает АПА, по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в Милли Меджлис поступил законопроект «О регулировании долгов в области обязательного государственного социального страхования», предусматривающий списание невыплаченных долгов населения по обязательному государственному социальному страхованию, образовавшихся по состоянию на 1 января 2006 года и не выплаченных до 1 апреля текущего года, а также финансовых санкций, образовавшихся по состоянию на 1 января 2015 года.

Согласно законопроекту, будут списаны невыплаченные долги населения по обязательному государственному социальному страхованию, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2006 года и не выплаченные до 1 апреля текущего года. Законопроект вступит в силу с 1 апреля текущего года.

Также законопроект предусматривает списание финансовых санкций по обязательному государственному социальному страхованию, образовавшихся по состоянию на 1 января 2015 года, в следующем порядке:

— если страхователь в апреле-мае 2018 года выплатит 10% финансовых санкций, то будут списаны 90% суммы;

— если страхователь в апреле-июле 2018 года выплатит 30% финансовых санкций, то будут списаны 70% суммы;

— если страхователь в апреле-сентябре 2018 года выплатит 50% финансовых санкций, то будут списаны 50% суммы.

Согласно оценкам Минтруда и социальной защиты населения, долги по обязательному соцстрахованию, образовавшиеся на 1 января 2006 года и не погашенные на 1 января 2018 года, составляют 100 млн. манатов. На 1 января 2018 года объем начисленных финансовых санкций, которые образовались на период до 1 января 2015 года, оценивается в 55 млн. манатов. Объем долгов, образовавшихся за период с 1 января 2015 года по 1 января 2018 года, оценивается в 26,7 млн. манатов.