В Германии сирийский беженец Абу Марван убил свою жену на глазах у их ребенка и после провел трансляцию в Facebook. С окровавленным лицом он обратился ко всем женщинам, которые “раздражают мужей”, со словами: “вот как вы закончите”. Он также просил перепостить запись его прямого эфира.

Марван и его жена жили отдельно. Ссора, которая закончилась расправой, вспыхнула, когда женщина пыталась выгнать мужа из дома.

После убийства Марван взял 12-летнего сына и попытался скрыться. Полиция нашла и задержала его через пару часов.