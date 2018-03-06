«Уже 46 дней как Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» в регионе Сирии Африн. До настоящего времени от PYD/YPG — сирийского крыла террористической организации РКК, было очищено 700 кв.м. территории, уничтожены 2872 террориста».

Как сообщают турецкие СМИ, об этом сегодня на заседании АКР сказал президент Турции, председатель правящей партии Справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Т. Эрдоган сказал, что Турция в операции «Оливковая ветвь» потеряла 41 военного, Сирийская свободная армия – 159 бойцов.