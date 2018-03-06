Президент России Владимир Путин снялся в видеоролике, который посвящён 100 дням до старта чемпионата мира 2018 года.

В ролике на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) знаменитые футболисты, представляющие 32 страны — участницы мундиаля, жонглируют мячом, пишет RT.

В съёмках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.