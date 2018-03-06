Президент России Владимир Путин снялся в видеоролике, который посвящён 100 дням до старта чемпионата мира 2018 года.
В ролике на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) знаменитые футболисты, представляющие 32 страны — участницы мундиаля, жонглируют мячом, пишет RT.
#ЧМ2018: остается всего 💯 дней до старта!🙌🙌🙌 pic.twitter.com/gszN468RJR
— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 6 марта 2018 г.
В съёмках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.