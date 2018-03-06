В рамках стратегии приватизации Международный банк Азербайджана (МБА) принял решение закрыть ряд филиалов своей «дочки» в России — банка «МБА-Москва».

Как передает Тренд, речь идет о филиалах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«Принятие решения о закрытии филиалов банка обосновано намерением банка «МБА-Москва» сконцентрировать развитие бизнеса в московском регионе», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, банк в полном объеме и своевременно выполняет и будет выполнять свои обязательства перед клиентами филиалов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Обслуживание клиентов в закрываемых филиалах осуществляется в штатном режиме. С пятого марта филиалы в этих городах прекратили прием вкладов и не производят переводы денежных средств через платежные системы. Возврат вкладов и выплаты переводов осуществляются в обычном порядке, без ограничений.

Плановая дата закрытия филиалов – до 27 апреля 2018 года включительно.