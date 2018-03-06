7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будут слабый туман. Подует умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди, днем в основном будет без осадков. Местами возможен туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-9° тепла.