В Баку грубое поведение молодого человека было заснято на камеру автобуса BakuBus.

Как передает 1news, водитель автомобиля c госномером 99-AL-789, грубо нарушив правила, остановил машину прямо посреди автобусной остановки у станции метро «Нефтчиляр».

В результате автобус BakuBus маршрута №1 (госномер 99-JX-256) не смог заехать на остановку. А когда водитель автобуса выразил свое недовольство молодому человеку, тот затеял «разборку», оскорбив взрослого человека нецензурными словами и пытаясь запугать его.

Такими действиями водитель легкового автомобиля создал опасность для других участников дорожного движения и пассажиров автобуса. В связи с такими противоправными действиями на водителя легкового автомобиля подано заявление в полицию, проводятся все необходимые мероприятия для привлечения его к ответственности.