Для обеспечения поставок газа из Азербайджана правительство Германии намерено предоставить кредитную гарантию на крупный займ азербайджанского госпредприятия в немецком банке.

Об этом сообщает агентство DW со ссылкой на письмо парламентского статс-секретаря при министерстве финансов ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn) председателю бюджетного комитета бундестага Петеру Бёрингеру (Peter Boehringer).

Размер займа составляет 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро). «Эти газовые поставки должны внести значительный вклад в обеспечение газоснабжения Европы и Германии», — отмечается в письме Шпана.

Энергетический концерн E.on еще в 2013 году заключил с Азербайджаном долгосрочный контракт о поставках природного газа с месторождения на Каспийском море. Соглашение предусматривает ежегодное получение немецкой компанией 1,45 млрд кубометров голубого топлива в период с 2020 по 2044 годы.