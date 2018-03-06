Министерство обороны США признало, что не может завершить операцию против «Исламского государства» в долине реки Евфрат, поскольку курдские боевики переключились на войну против Турции.

Как сообщает Voice of America, официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг заявил, что в операции против боевиков «Исламского государства» возникла пауза. Причиной стало то, что участвовавшие в военных действиях отряды курдов из «Демократических сил Сирии» отправились в район Африн на севере страны, чтобы воевать против турецкой армии.

Мэннинг при этом указал, что если наземная операция приостановлена, то налеты коалиционной авиации на позиции ИГ продолжатся. Он привел в пример удар по террористам в районе Абу- Кемаль в минувшее воскресенье.

В свою очередь, еще один представитель Пентагона — Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй не смог объяснить, сколько именно курдских террористов отправились в Африн, однако признал, что проблемы есть. «Они больше не воюют с ИГ, а значит не отбивают у боевиков территории с той же скоростью, что и раньше», — сказал он.