Осужденный в России за госизмену офицер ГРУ Сергей Скрипаль, возможно, был отравлен неизвестным ядом в английском Солсбери.

Как передает BBC, накануне двое человек — 66-летний мужчина и молодая женщина — были доставлены в больницу после того как им стало плохо в торговом центре.

Торговый центр и некоторые другие районы города были оцеплены, специалисты в костюмах химзащиты проводили там дезинфекцию. Приемное отделение больницы было закрыто, однако позднее открылось.

Скрипаль был осужден в 2006 году, а в 2010 году помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов. Скрипаль проживает в Великобритании.

Соседи рассказали, что полиция приехала в дом Скрипаля около пяти вечера и с тех пор не уезжала. Самого Скрипаля они описали как приветливого человека. По их словам, несколько лет назад у него умерла жена.

Свидетель происшествия рассказала Би-би-си, что заметила пару на скамейке у входа в магазин около 4 часов вечера.

«Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах — пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно потеряла сознание. Честно говоря, они были явно не в себе», — сказала она.

Полиция расследует происшествие.

Официальные лица пока воздерживаются от комментариев, но, как замечает обозреватель Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера, история с неизвестными потенциально опасными отравляющими веществами неизбежно заставляет вспомнить отравление Александра Литвиненко в 2006 году.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в больнице Лондона 23 ноября 2006 года в возрасте 43 лет. За несколько лет до смерти он попросил убежище в Британии. Как стало известно впоследствии, он был отравлен изотопом полония.

Прошедшее в Лондоне в 2016 году общественное дознание по делу о смерти Александра Литвиненко пришло к выводу, что его убийство было «вероятно, санкционировано» Владимиром Путиным.

Сергей Скрипаль родился в 1951 году. Долгое время служил в Главном разведывательном управлении, а затем вышел в отставку в звании полковника. В течение нескольких лет работал в управделами российского МИД.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля, обвинив его в сотрудничестве с британской разведкой. На него завели дело о госизмене. Следствие пришло к выводу, что Скрипаль был завербован еще в 1995 году. Российские власти посчитали, что даже после увольнения экс-разведчик продолжал передавать секретные данные, которые добывал через бывших сослуживцев.

Скрипаль признал свою вину, в 2006 году Московский окружной военный суд приговорил его на 13 лет тюремного заключения в колонии строгого режима. Его лишили всех званий.

Полностью свой срок Скрипаль не отсидел. В июле 2010 года его, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух осужденных за измену россиян Александра Запорожского и Геннадия Василенко обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. В их числе были генерал-майор СВР Михаил Васенков и Анна Чапман.

Указ о помиловании Скрипаля подписал президент России Дмитрий Медведев — сообщалось, что он и трое других россиян обратились с соответствующими обращениями.

Чапман и других российских шпионов американские спецслужбы разоблачили благодаря информации экс-полковника СВР Александра Потеева, который бежал в США. Потеев руководил американским отделом Управления «С» (нелегальная разведка). В 2010 году он сдал властям США сеть российских разведчиков.

В 2011 году экс-полковника заочно осудили в России на 25 лет.

В июле 2016 года СМИ сообщали, что Потеев умер в США.