Интервью Minval.az с российским общественно-политическим деятелем

Однополярный и многополярный мир, карабахское урегулирование, возможное вмешательство прозападных или пророссийских сил в выборы в Азербайджане. Это те актуальные темы, которые в беседе с Minval.az затронул лидер Международного Евразийского движения, российский общественно-политический деятель и философ Александр Дугин.

Его многие называют «идеологом Кремля», «идеологом Владимира Путина». Но несомненно одно – Александр Дугин – один из самых информированных политических и общественных деятелей в России.

«Азербайджан сейчас в военном плане находится в очень хорошем состоянии»

– Недавно США пригрозили применить санкции в отношении стран, которые закупают вооружение у России. А ведь в их числе есть и Азербайджан. Что Вы думаете об этом, насколько все серьезно?

— Процессы, которые сейчас происходят в мире, вписываются в некую формулу окончания однополярности и переходу к многополярности. Если смотреть через призму многополярности, то любая страна может закупать вооружение там, где пожелает, а не там, где «разрешили».

Сам процесс перехода к многополярному миру не прост. Зачастую такого рода изменения баланса мировой политики происходят за счет кровавых войн.

Россия, после успехов в Сирии, других успешных процессов, заявляет о себе как об одном из могущественных полюсов, в том числе и в оборонной сфере. Этому были посвящены яркие моменты в недавнем выступлении президента России Владимира Путина. Конечно, это вызывает соответствующую реакцию, ведь РФ выдвигается на роль не «второго лидера», а как один из полюсов многополярного мира. Россия снимает табу на проведение суверенной политики многих стран. Поэтому и грозят санкциями и последствиями всем тем странам, которые могли бы выступить в качестве покупателе, потребителей русского оружия. Речь идет и о дружественном России Азербайджане.

Я думаю, что к этому надо отнестись со всей серьезностью. Борьба за многополярный мир, в том числе и в области вооружений, борьба за свободу проводить суверенную политику в военной сфере – это сложная вещь. И каждая страна должна соизмерять риски.

Мне из надежных источников известно, что Турцию – члена НАТО, это не пугает и она обращает активное внимание на российское вооружение. Анкара прекрасно понимает, что при однополярном мире она не сможет защитить свой суверенитет. НАТО и Америка как раз и представляют угрозу для суверенитета.

Мне сложно сказать какое геополитическое самосознание у руководства Азербайджана. Баку может понимать, как и Анкара, что многополярность необходима. Но в любом случае Азербайджан остается союзником России по многим вопросам и наши отношения развиваются. А вот смогут ли остановить наше военное сотрудничество реальные санкции со стороны США я предсказать не берусь. Есть много факторов, к тому же американцы последовательны в своем нежелании принимать многополярный мир. И сейчас в этой стране засилье радикальных, агрессивных милитаристских кругов.

Однако жизненной угрозы для Баку нет. Азербайджан сейчас в военном плане находится в очень хорошем состоянии.

«Я не вижу представителей «пророссийских» или «прозападных» сил. Есть силы проазербайджанские, воплощенные как раз в Ильхаме Алиеве»

— 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы. Будет ли столкновение интересов Запада и России?

— Мне кажется, нет. В Азербайджане очень стабильная, продуманная власть. Эта политика была заложена еще Гейдаром Алиевым. Ильхам Алиев же, в свою очередь, создал социальную, политическую, экономическую систему, которая не находится в волатильном состоянии, ей ничто не угрожает. Я не вижу представителей «пророссийских» или «прозападных» сил. Есть силы проазербайджанские, воплощенные как раз в Ильхаме Алиеве, которые очень четко осуществляют калибровку этого баланса. И его смысл – укрепление суверенитета Азербайджана. По этому вопросу в вашей стране существует консенсус. И никакие силы, пророссийские, или прозападные — не в состоянии поставить под вопрос азербайджанский суверенитет.

Так что, на мой взгляд, грядущие выборы в Азербайджане такие же предсказуемые, как и в России.

«Если Азербайджан и Армения будут находиться в структуре ОДКБ, то соответственно угроза войны уменьшится»

— Давайте поговорим о факторе Карабаха. Возможен ли прорыв в переговорном процессе, и вообще реально ли мирное решение? Ведь многие исследователи, в том числе американские, все чаще говорят о возможности войны…

— Часто аналитики выдают желаемое за действительное. Но в данном случае я могу согласиться: война возможна. Она возможна вообще всегда, как только мы перестаем ценить мир. Если у человеческой жизни убрать «измерение смерти», то человек превратиться в настоящую свинью. Только смерть сдерживает нас, чтобы не распуститься в экзистенциальном смысле.

Угроза войны является постоянным фактором в политике любого государства. И нерешенные проблемы, такие как Карабах, конечно же могут в любой момент перейти в прямые столкновения.

Но если отвечать на Ваш вопрос: «Есть ли мирное решение?», то я отвечу: Да, есть. Я полагаю, что нормализации отношений активно, резко и необратимо может способствовать передача (Азербайджану – Ред.) пяти из семи захваченных армянами районов. После этого начнется разблокировка ситуации. Одновременно это поможет прорыву блокады в азербайджано-армянских отношениях. А в перспективе это откроет путь для расширения участия Азербайджана в российских стратегических союзах.

Если Азербайджан и Армения будут находиться в структуре ОДКБ, то соответственно угроза войны уменьшится, а мирное решение – приблизится.

Все это уже неоднократно обговаривали руководители трех государств – России, Азербайджана и Армении. И в большей степени из-за нежелания армянской стороны применять на практике эти договоренности процесс пока не пошел. Но во всяком случае, эти договоренности существуют. Я думаю, что до конца 2018 года есть серьезный шанс, что в этом вопросе (карабахском урегулировании – Ред.) произойдут серьезные подвижки.

Нужна информационная поддержка этому процессу, но вместо этого идет информационная война против этого плана. Плана мирного решения карабахского конфликта.

Наир Алиев

Minval.az