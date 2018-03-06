Вице-президент США Майк Пенс заявил, что если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена, то США немедленно выйдут из нее, передает Газета.ру со ссылкой на Times of Israel.

«США никогда не позволят Ирану завладеть ядерным оружием. Если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена в ближайшие месяцы, то США немедленно выйдут из нее», — сказал Пенс.

По его словам, президент США Дональд Трамп пока не стал вводить повторные санкции против Тегерана, чтобы дать стране возможность урегулировать разногласия в ядерной сделке.