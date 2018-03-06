Житель Саратова накопил за жилищно-коммунальные услуги задолженность более 120 тысяч рублей. В связи с этим в отношении него было открыто исполнительное производство.

Как сообщают российские СМИ, в числе других мер принудительного исполнения на него было наложено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. Несмотря на это, должник попытался выехать на родину в Азербайджан, проигнорировав необходимость погасить долг. На основании соответствующего постановления должника через границу не пропустили.

В этот же день гражданин выплатил всю сумму долга, а также исполнительский сбор. Ограничение в праве выезда за пределы России снято.