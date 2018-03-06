Правительство Азербайджана в 2017 году увеличило по сравнению с 2016 годом выплаты на обслуживание прямого и гарантированного внешнего долга на 19% — до $855,9 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В 2017 году на обслуживание внешнего долга из госбюджета было направлено $855,9 млн. Из них $668,7 млн – на выплаты по основному долгу (рост на 17,5%), $187,2 млн – на выплаты по процентам (рост на 24,9%)», — отметили в правительстве.

На 1 января 2018 года внешний долг Азербайджана по использованным кредитам и гарантиям составляет $9 млрд 398,3 млн или 22,8% ВВП. При этом $5 млрд 510,4 млн или 58,6% внешнего долга приходится на заимствования правительства Азербайджана, $3 млрд 331,4 млн или $35,5% — на выпущенные облигации в иностранной валюте, $556,5 млн или 5,9% — на условные обязательства, считающиеся госдолгом.

Внешний долг Азербайджана на душу населения на 1 января 2018 года составляет $949,5.