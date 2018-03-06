Главы МИД России, Турции и Ирана (страны-гаранты перемирия в Сирии) на встрече 16 марта в Астане обсудят взаимодействие по урегулированию в Сирии, сообщил во вторник МИД Казахстана.

«Согласно информации, полученной от стран-гарантов астанинского процесса по Сирии, министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики намерены встретиться в столице Казахстана 16 марта 2018 года», — говорится в сообщении.

МИД Казахстана отмечает, что участники планируют проанализировать результаты, достигнутые за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии, а также наметить дальнейшие совместные действия.

Как говорится в сообщении, «накануне встречи, 15 марта, запланировано проведение заседания старших должностных лиц, а также совместной рабочей группы и рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести».

МИД уточнил, что министерская встреча в Астане планируется к проведению без наблюдателей и сирийских сторон, по информации от МИД РФ, на встречу будет приглашен специальный посланник генсека ООН Стаффан де Мистура.