Тела 16 из 25 погибших во время пожара в Республиканском наркологическом центре будут переданы сегодня утром их семьям.

Как сообщает Report, это стало возможным после того, как родные погибших пришли в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и осмотрели трупы.

Сегодня в 9 утра, после соответствующей экспертизы, проведенной правоохранительными органами, их тела будут переданы родственникам.

Напомним, личность 9 погибших было установлено еще 3 марта, а тела их переданы родственникам.

Имена и фамилии опознанных 25 трупов пока не разглашаются.