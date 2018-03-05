В Москве завершился Мемориал Михаиля Таля, в котором принимал участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как сообщает «Азериспорт», 14 шахматистов провели однокруговой турнир по блицу. Это Вишванатан Ананд, Шахрияр Мамедъяров, Сергей Карякин, Хикару Накамура, Александр Грищук, Борис Гельфанд, Владимир Крамник, Даниил Дубов, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев, Александр Морозевич.

Мамедъяров обыграл Гельфанда и Свидлера, а также сыграл вничью с Грищуком, Артемьевым, Морозевичем, Карякином, Непомнящим и Накамурой. Он набрал 5 очков, заняв предпоследнее, 13-е место.

Первое место занял Карякин (10 очков), который опередил Накамуру (8,5) и Непомнящего (7,5).

Напомним, что днем ранее Мамедъяров стал вторым в рапиде.