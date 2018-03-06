Далеко не все знаменитости рискуют экспериментировать с нарядами для красной ковровой дорожки. Зато на вечеринке после церемонии уже никто ничего не стесняется. Лайф собрал 10 самых сексуальных нарядов с афтепати премии «Оскар».

Кендал Дженнер выбрала платье с глубоким декольте и очень короткой юбкой

Алессандра Амбросио появилась в «голом платье» с разрезом до бедра

Пэрис Джексон пришла на вечеринку в очень открытом, хоть и не слишком сексуальном наряде

Модель Стелла Максвелл поддержала тенденцию — глубокое декольте, высокий разрез

Журналистка Кэтт Садлер присоединилась к той же компании

Эшли Грэм не решилась на глубокое декольте, но размер груди и разрез всё компенсировали

Певица Сиара наглядно продемонстрировала двойственность женской натуры

Шанина Шейк пришла в голом платье, и жених явно боялся отходить от неё далеко

Модель Каролина Куркова надела платье с сеткой, и его можно было бы счесть откровенным…

Но приз за самый откровенный наряд всё равно уходит Блеоне Керети. Потому что иногда сетка — это и есть всё платье.