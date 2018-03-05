Группа ультрарадикальных молодых активистов осквернила могилу отца проживающего в эмиграции во Франции правозащитника Видади Искендерли. При этом все было заснято на видео, где закадровый голос обвиняет Видади Искендерли в предательстве интересов Азербайджана, работе на армян и трусости. Информацию распространяет издание «Хаккын».

На видео видно, что молодые люди справляют нужду прямо на могильную плиту, после чего предлагают выкопать труп и отправить его Видади Искендерли. Данная акция вызвала крайне неоднозначную реакцию и осуждение в соцсетях. Звучат даже призывы привлечь молодых радикалов к ответственности за вандализм и осквернение могил.

Свое отношение к произошедшему высказал и заместитель исполнительного секретаря правящей партии ЙАП Сиявуш Новрузов. По его словам, группа радикалов решила таким образом отомстить Видади Искендерли за то, что он оскорбил азербайджанский народ.

«Свою борьбу надо вести по-мужски. Нельзя вмешивать в свою грязную борьбу членов семьи и родственников своих оппонентов. То, что ты спрятался в Европе, не дает тебе право оскорблять людей и членов их семей. Кто тебе дал на это право? Именно поэтому происходят такие неприятные инциденты. У кого-то выдерживают нервы, а у кого-то нет», — сказал Сиявуш Новрузов, как бы обращаясь к Видади Искендерли со страниц местных СМИ.

Сиявуш Новрузов отметил, что если бы Видади Искендерли давал бы отчет своим действиям и не оскорблял бы азербайджанский народ, то это не привело бы к таким последствиям.

«Правоохранительные органы проведут соответствующую проверку по поводу могилы отца Видади Искендерли. Но не стоит забывать, что тот же Видади Искендерли регулярно оскорбляет руководителей правоохранительных органов Азербайджана. Он использует нецензурные выражения и в отношении различных должностных лиц, руководителей политических партий и представителей общественности. Конечно, все это свидетельствует об уровне его воспитания и культуры», — сказал он.

