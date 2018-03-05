В дежурную часть ЛУ МВД России в а/п Домодедово с заявлением обратился один из пассажиров. Гражданин сообщил, что на входной группе в аэропорт Домодедово неизвестный тайно похитил у него барсетку, в которой находился мобильный телефон и деньги в сумме 22000 рублей. Об этом информирует сайт Управления на транспорте МВД РФ.

Принятыми мерами розыска с использованием записей камер видеонаблюдения полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 45-летний гражданин Республики Азербайджан, вылетающий к себе на родину. Похищенное изъято.

По данному факту следственным отделом ЛУ МВД России в а/п Домодедово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ. Ведется расследование.