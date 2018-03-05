Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по газификации населенных пунктов.

В распоряжении говорится, что с целью газификации населенных пунктов из суммы, указанной в подпункте 1.41.1 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», SOCAR будет выделено 100 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, Министерству финансов — обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.