С начала операции «Оливковая ветвь» в Африне нейтрализовано 2795 террористов, сообщил вице-премьер Турции Бекир Боздаг. Его слова приводит «Анадолу».

Боздаг отметил, что с начала операции «Оливковая ветвь» от террористов очищено 142 объекта, в том числе 112 селений и 30 стратегических высот.

Вице-премьер отметил, что ВС Турции контролируют почти половину территории, на которой проводится операция «Оливковая ветвь».

Боздаг также привлек внимание к усилиям Турции по борьбе с террористической организацией ДЕАШ. «До сегодняшнего дня боевики ДЕАШ совершили в Турции 20 терактов, в результате которых погибли 310 и ранения получили 967 человек», — сказал вице-премьер.

Боздаг отметил, что в 2011-2018 годах в Турции осуждены 4043 боевика ДЕАШ, в том числе 1858 иностранных наемников.

Вице-премьер Турции далее обрушился с критикой на политику официального Берлина.

По его словам, террористические организации PKK/PYD-YPG, DHKP-C и террористическое течение Фетуллаха Гюлена (FETÖ) при проведении антитурецких акций в Германии не сталкиваются с каким-либо противодействием властей. «Террористы свободно организуют сбор средств, акции и мероприятия, вербуют боевиков, то есть осуществляют все виды антитурецкой деятельности. Турция считает это недопустимым», — подчеркнул Боздаг.