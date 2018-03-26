Данакильская низменность в Эфиопии является одним из самых труднодоступных и самых страшных мест в мире. Она расположена на севере страны на уровне 125 м ниже уровня моря и представляет собой безжизненный ландшафт, насыщенный ядовитыми парами. Температура воздуха здесь достигает 40–50 °С, а дождей не бывает вообще.

Как пишет «Моя планета», этот суровый край — место обитания двух эфиопских племен: тиграи и афар, которые здесь не столько живут, сколько выживают, в основном благодаря добыче соли. В Данакиле есть гигантские соленые озера, которые когда-то были наполнены водами Красного моря. Толщина соляных пластов в некоторых местах достигает 2000 м. Работники откалывают пласты соли ломом и кирками и на верблюдах транспортируют в ближайший пункт переработки. Переход в долину и обратно занимает по четыре дня, так что ночевать приходится прямо в пустыне. Тяжелый труд за неполные десять лет убивает дыхательные пути, зрение и кожу. Но соль — единственная ценность этой земли, и у ее жителей нет выбора.

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