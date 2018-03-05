Исследователи из Университета Аделаиды (Австралия) обнаружили, что нехватка кислорода приводит к гибели клеток в винограде. Выводы ученых могут заставить виноделов вскоре отказаться от культивации привычных сортов, сообщает «Вокруг света».

Еще в 2008 году ученым удалось зафиксировать гибель клеток при созревании винограда. Почти десять лет ушло на то, чтобы выяснить причины этой проблемы. В результате специалисты пришли к выводу, что во время созревания виноград страдает от внутреннего дефицита кислорода. Для исследования таких сортов, как «шардоне», «сира» («шираз») и «руби сидлис», впервые был использован миниатюрный измеритель кислорода.

Ученые обнаружили, что уровень нехватки кислорода тесно связан с гибелью клеток в винограде. «Дышать» ягодам позволяют небольшие поры на поверхности плодоножки, а когда они закупориваются, происходит гибель клеток. Небольшая площадь этих участков (например, у винограда сорта «шардоне») делает виноград особенно чувствительным к повышению температуры окружающей среды. По мнению специалистов, этот процесс будет прогрессировать с изменением климата, что в конечном счете может повлиять на вкус и аромат изготовляемого из таких ягод вина.