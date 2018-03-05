К чему готовится Россия – защищаться или нападать? Воинствующая риторика, увеличение расходов на оборону, военные действия на востоке Украины и в Сирии – это репетиция большой войны, в которой заинтересован Кремль? Можно ли спать спокойно простому обывателю в соседних с Россией странах или ждать вовлечения в кровавые игры Москвы?

Евгений Киселёв: «Как Вы оцениваете реальность угроз, которые исходят от России для соседей? Понятно, что Украина это уже на своей шкуре испытала, это отдельная тема. Что касается всех остальных»?

Павел Фельгенгауэр: «Россия готовится к большой войне. Это стратегическое решение. Оно было принято окончательно в начале 2013 года: что до 2030 года и особенно в 2020-ые годы дико возрастает угроза войны, что на Россию нападут, причём нападут со всех сторон.

И поэтому Россия строит стратегический периметр обороны. Т.е., это касается не только северо-восточной Европы, это и Арктика, дивизии на Чукотке, корпус на Курильской гряде, это Ближний и Средний Восток, проливы черноморские. Поэтому соседние страны Россией рассматриваются как важные стратегические фишки в этой большой мировой шахматной доске.

Поэтому важно эти фишки иметь, чтобы не пустить туда противника, который использует эти страны как плацдарм для нападения, для похода на Москву или на Сочи, т.к. это вторая столица России – Путин там по полгода проводит».

Евгений Киселёв: «Возникает вопрос: если Россия рассматривает все страны, которые окружают и с севера, и с юга, и с востока, и запада как потенциальных противников, агрессоров, которые на нее до 2030 года точно нападут, она к оборонительной войне готовится или нанести упреждающий удар?»

Павел Фельгенгауэр: «Конечно, к оборонительной. Россия всегда готовится только к оборонительной войне. Она уже 500 лет обороняется и за это время ее территория увеличилась раза в 2.

Но естественно, оборона должна быть активной. Большого похода в Европу, как когда-то прорыв к Ла-Маншу, то, что было во времена той холодной войны, сейчас не рассматривается, но в принципе наступательные действия будут: в России уже сейчас 20 000 танков приведены в какое-то боеспособное состояние.

Это примерно в 2 раза больше, чем во всех странах НАТО в сумме. Так что готовятся к серьёзной большой войне. И то, что происходит на Балтике – это только частность общего построения оборонительных рубежей, которые, конечно, при этом носят и наступательный характер».

Но хватит ли у России ресурсов для ведения полномасштабнойой войны с большим количеством стран-противников? В каком состоянии российские войска? И что соседи думают о российской угрозе? Кто в новой войне станет на сторону России, а кто будет биться с ней до последней капли крови?

Ответы на эти вопросы – в международной передаче на телеканале Белсат «Территория правды». Пять экспертов – из России, Украины, Беларуси, Литвы и Польши дискутируют на тему безопасности в регионе.