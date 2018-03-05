Избрание президентом Армении бывшего посла этой страны в Великобритании Армена Саркисяна создаст для Кремля дополнительные проблемы в вопросе обеспечения безопасности России, считает российский историк и политолог Олег Кузнецов.

«Российская политическая элита испытала реальный шок, когда была подписана ассоциация между Арменией и Евросоюзом. И то, что избрали президентом Армении бывшего посла в Великобритании, это уже вторая пощечина внешней политике России»,- сказал О.Кузнецов в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По мнению политолога, избрание вдруг принявшего гражданство Армении, а может быть и иностранного гражданина, президентом, указывает на то, что Россия не была к этому готова и, скорее всего, это является продолжением политики евроинтеграции, которая проводится Арменией в противоход России.

«Мягко говоря, внешняя политика России в отношении кавказского региона потерпела полное фиаско, и армяне, в очередной раз, предали Россию»,- подчеркнул он.

О.Кузнецов убежден, что смена вектора внешней политики Армении с России на Запад создает большую проблему для Кремля в плане военной безопасности. «Мы имеем соглашение о создании коллективной группировки сил и войск, и, исходя, из этого возникает для РФ серьезная угроза, что некие тайные вещи Армения будет передавать на Запад. Нет ни одной гарантии того, что коды «свой – чужой» (Система радиолокационного опознавания – ред.), которые существуют между ВС России и Армении, не получит Запад, и под этими кодами не начнутся несанкционированные полеты над территорией РФ», — добавил политолог.