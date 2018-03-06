Ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, где он демонстрировал видеоролик с ядерным ударом по США, своей риторикой напоминает речи нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Такое мнение в эфире программы «Західний погляд» на ObozTV высказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский, пишет «Обозреватель».

По мнению Пионтковского, со стратегической точки зрения эта речь ничего не значила.

«Самой страшной вещью в этом «представлении» был не сам Путин, а его аудитория – российская элита, которая приветствовала его овациями… Это в чем-то напоминает Гитлера… Но есть большая разница – в 1944 году Гитлер и его офицеры не имели миллиардов долларов в британских, французских и американских банках, их дети, жены и любовницы не наслаждались жизнью на Западе», — подчеркнул российский публицист.

«Это было глупое выступление человека, который не разбирается в сути ядерной стратегии. Он хотел убедить Запад и весь мир, что Россия может быть серьезным противником США. Мы это видели на протяжении последних 50 лет – с тех пор как СССР начал угрожать США ракетами на Кубе. Они утверждали, что могут полностью уничтожить США, но точно так же Америка может уничтожить Россию», — отметил он.

Кроме того, по словам политолога, чрезвычайно сложно представить, каким образом россияне смогут разрабатывать новое ядерное оружие в положении, когда они полностью зависимы от Запада.

Пионтковский со ссылкой на данные Национального бюро экономических исследований США также сообщил, что частные российские вклады в США составляют 1 триллион долларов, и возможная заморозка этих средств станет ударом для элиты РФ.