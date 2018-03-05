Спустя несколько лет после начала строительства первого и пятого участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) – на юге и юго-западе Московской области – компании «Крокус» и АРКС столкнулись со сложностями. Им предстоит перенести огромное количество трубопроводов «Газпрома», «Транснефти», линий электропередачи и связи, рассказали консультант, федеральный чиновник и подтвердил человек, близкий к строителям. На участке есть распределительные и магистральные газопроводы – чтобы перенести их, нужно получить множество согласований и технических условий от владельцев труб, а это не всегда зависит от строителя, передал через представителя президент Crocus Group Араз Агаларов.

Основные работы по переносу коммуникаций должны были завершиться еще в прошлом году, говорит один из собеседников «Ведомостей». А строительство этих участков ЦКАД – уже в конце 2018 г., поручал президент Владимир Путин. В начале года помощник президента Андрей Белоусов сообщил о задержке президенту, рассказали два чиновника. Первый участок к началу года был построен на 16% (принято работ, выполнено – 36%), пятый – на 47%, знает один из них. Данные о первом участке подтвердил Агаларов, представитель строящей ЦКАД-5 «Кольцевой магистрали» (входит в группу АРКС) эти цифры не комментирует.