Огромная «пробка» образовалась на Военно-Грузинской дороге. Трассу закрыли из-за снегопада. Есть большая опасность схода лавин.

Об этом сообщает «МИР 24».

С вечера вчерашнего дня стоят большегрузы, легковые машины, автобусы. Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов автотранспорта. К этой минуте у границы скопилось несколько сотен машин, и транспорт продолжает подъезжать.

«Социальной напряженности не допущено нами. Работают психологи, работают оперативные группы всех заинтересованных органов управления. Имеется и развернут главным управлением пункт обогрева», – поделился заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.

В пробке у границы – настоящий интернациональный бум. Здесь есть граждане России, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и Украины. Для многих закрытие дороги стало неприятным сюрпризом. Но с природой не поспоришь.

«Собирались в туристическую поездку в Грузию, и тут внезапно оказалось, что вот этот затор. Мы стоим здесь с ночи, и мы не ожидали, что так получится», – поделилась туристка из России.

Количество машин продолжает увеличиваться, поэтому автоинспекторы приняли решение останавливать следующий к границе транспорт на подъезде к Владикавказу. Там есть удобства и инфраструктура, чтобы водители и пассажиры могли с комфортом ожидать открытие дороги.