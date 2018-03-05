Хабаровский градоначальник Александр Соколов встретился с представителями общественной организации «Содружество азербайджанцев», обсудив вопросы сотрудничества и развития этнической группы в городе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Хабаровска

При этом сама организация еще не существует официально — на этой неделе будут готовы учредительные документы. Вместе с тем, ее необходимость ясна — в Хабаровске проживает шесть тысяч представителей азербайджанского народа, которые чувствуют потребность в выражении своих культурных ценностей в тесном взаимодействии с городской администрацией. При этом организация выступает категорически против «этнического эгоизма», ратуя за настоящие дружбу и взаимодействие разных народов краевой столицы.

Мэр города предложил членам содружества первый повод для взаимодействия — День рождения города, на котором представители организации могут присоединиться к театрализованному шествию по главной улице Хабаровска.