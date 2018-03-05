Российский историк и политолог Олег Кузнецов рассказал о том, как будут развиваться отношения между Москвой и Ереваном после выборов президента в Армении, которые прошли 2 марта.

«Есть три варианта развития событий. Первый вариант, это провал российской политики на Южном Кавказе и после этого мы (Россия – ред.) вводим какие-то санкции и, каким-то образом, реагируем. Второй, мы признаем, что это наше внешнеполитическое поражение в Закавказье и никак не реагируем. Есть третий вариант – произошедшее является результатом целенаправленной политики России в отношении Армении.

Если исходить из первого варианта, то тогда должны быть одобрены любые действия Азербайджана в отношении азербайджанских оккупированных территорий. Если брать второй вариант, то переговоры по карабахскому урегулированию должны быть продолжены, третий вариант – Азербайджану ничего не светит в нагорно-карабахском конфликте», — отметил Кузнецов в интервью «Интерфаксу.

Историк также прокомментировал, насколько новый президент Армен Саркисян будет значимой фигурой в армянской политике:

«Привлекает внимание созвучие двух фамилий. Мы не знаем, относятся ли они к одному армянскому клану или нет. Поэтому, думаю, спецслужбы должны заняться этим вопросом. Если они оба являются однофамильцами, одно дело, если, скажем, троюродными братьями, это другое. Поэтому спецслужбы должны задаться вопросом, а не является ли это передачей власти в рамках одного родового клана.

Другой аспект в рамках этого вопроса, в любом случае, внешнюю политику любого государства определяет президент. Кто распоряжается, финансами, экономикой, кто собственно является хозяином государства, это другой вопрос. Это все зависит от конституционного устройства страны. Но представлять страну должен президент.

В данном случае, избрание вдруг принявшего гражданство Армении, а может быть и иностранного гражданина, президентом, указывает на то, что Россия не была к этому готова и, скорее всего, это является продолжением политики евроинтеграции, которая проводится Арменией в противоход России. Российская политическая элита испытала реальный шок, когда была подписана ассоциация между Арменией и Евросоюзом. И то, что избрали президентом Армении бывшего посла в Великобритании, это уже вторая пощечина внешней политике России. Мягко говоря, внешняя политика России в отношении кавказского региона потерпела полное фиаско, и армяне, в очередной раз, предали Россию».