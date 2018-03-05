Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман встал на сторону владельца незаконно построенного кафе, где регулярно проходили сходки криминальных авторитетов. Ранее администрация города обязала снести самовольную постройку, после чего предприниматель Фазил Ильяс оглы Алиев пришел с жалобой на прием к главе города.

«С утра пришел азербайджанец. С 76 года здесь живет. Ветеран МВД. С 2002 года на углу Технической и Ангарской завёл маленький бизнес. Авторемонтная мастерская. Потом мойку пристроил, шино-монтажку, туда-сюда… Потом кафе небольшое, там же магазинчик, парковочку оформил. И вот теперь городская администрация вышла в суд с требованием снести незаконные постройки», — написал на своей странице в Facebook мэр города.

По версии Ройзмана, в случившемся виноват юрист Алиева. «Ему какой-то юрист подсказал, что неплохо было бы землю оформить. Обещал пособить, взял задаток. И начал движение. Вышел в суд. Тут администрация спохватилась, что у города хотят оттяпать кусок земли, включилось всё юридическое управление. В результате мужика обязали незаконную постройку снести, потому как в процессе выяснилось, что в этом месте предполагается расширение дороги. Кстати, задаток юрист так и не вернул», — сочувствует глава города предпринимателю.

Между тем закусочная «На Семи ключах» считается известным местом в криминальном мире. Например, осенью 2013 года сотрудники полиции пресекли там встречу 48 представителей преступного мира. Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, участники сходки (в основном уроженцы Азербайджана) собрались, чтобы обсудить новый передел «криминального рынка». В автомобилях посетителей были найдены травматические пистолеты, ножи и бита.

В 2015 году депутат Госдумы (на тот момент еще депутат свердловского Заксобрания) Андрей Альшевских направил запрос областному прокурору Сергею Охлопкову с просьбой проверить, законно ли были возведены постройки. В результате надзорное ведомство установило, что строения на Ангарской, 18 и Ангарской, 20/1 были введены в эксплуатацию без разрешительных документов. Кроме того, закусочная и автосервис стоят на землях общего пользования.

В отношении Алиева прокуратура возбудила административное дело по двум статьям: «Самовольное занятие земельного участка» и «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию». Администрация города вынесла постановление «О сносе самовольной постройки». Однако оба здания до сих пор стоят и функционируют.

«Сейчас собственник объектов обжалует в судебном порядке постановление мэрии о сносе объектов. Ждем окончания судебных процедур», — пояснил российскому интернет-сайту «URA.RU» представитель администрации города Анатолий Карманов.