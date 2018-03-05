Баку может уничтожить сепаратистский режим в Нагорном Карабахе с согласия Москвы, считает российский историк и политолог Олег Кузнецов.

«Мое предположение, повторюсь, это только мое предположение, позиция РФ такова: Азербайджан вправе вернуть все оккупированные районы вокруг Нагорного Карабаха. Если Азербайджан хочет уничтожить нынешние власти в Нагорном Карабахе, об этом, как минимум, придется договариваться с РФ», — сказал О.Кузнецов в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его мнению, в сложившейся на сегодняшний день геополитической ситуации, Кремль не встанет на защиту своего сателлита на Южном Кавказе.

«Но, исходя из той ситуации, которая складывается с позиции Армении, безусловно, будут, торги. В отношении оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха, я более чем уверен, в том, что Россия, скажем так, не применит свои вооруженные силы против Азербайджана в сложившейся геополитической ситуации»,- подчеркнул политолог.