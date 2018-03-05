Лидером по числу туристов, посещающих Грузию, является Азербайджан. Об этом свидетельствует статистика Национальной администрации туризма Грузии.

По информации руководителя администрации Ираклия Чоговадзе, в феврале текущего года Грузию в общей сложности посетили более 440 тысяч человек, что на 72,8 тысяч, или на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Из Азербайджана за этот период в Грузии побывало 104 тысячи человек. Это на 2,4 тысячи, или на 2% меньше показателя за февраль прошлого года. Тем не менее, Азербайджан продолжает сохранять лидирующие позиции в этом рейтинге.

На втором месте Армения, из которой Грузию в феврале текущего года посетили 102,7 тысяч человек. Это на 21,9 тысяч, или на 27% больше показателя за февраль 2017 года.

Третью позицию уверенно занимает Турция, откуда в феврале в Грузии побывали более 92 тысяч человек. Число туристов из Турции выросло на 29%.

Число посетителей из России в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 24% и превысило 70 тысяч человек.

Более 16,7 тысяч туристов побывало в Грузии из Ирана, что на 131% превышает показатель за февраль 2017 года. Свыше 10 тысяч человек приняла Грузия с Украины, около 4 тысяч — из Индии.

При этом, 348,9 тысяч туристов пересекли сухопутную границу Грузии, более 86,7 тысяч человек прибыли в страну воздушным путем, 2,9 тысяч туристов воспользовались железнодорожным транспортом, а 2,3 тысячи человек — морским транспортом.

В целом за январь-февраль текущего года Грузию посетили более 885 тысяч международных путешественников, что на 17,2% выше показателя аналогичного периода 2017 года. Число туристов, которые провели в Грузии 24 часа и более, превысило 367 тысяч человек, что на 24,9% больше показателя за январь-февраль прошлого года.

Основываясь данных первых двух месяцев, Ираклий Чоговадзе предсказал, что в этом году число международных туристов превысит в Грузии 8 миллионов человек.

В прошлом году Грузию посетили 7 554 936 туристов, что на 18,8% выше показателя 2016 года.